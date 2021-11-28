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مجهول يحاول اختطاف طفل والتحرش به (فيديو)

مجهول يحاول اختطاف طفل والتحرش به (فيديو)
https://almnatiq.net/?p=1075613
المناطق ـ متابعات

تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة محاولة أحد الأشخاص اختطاف طفل من أمام منزله، كما يظهر محاولة التحرش بالطفل، وذلك في أحد الشوارع العامة بالمملكة.

وأوضح النشطاء، أن الشخص حاول استدراج الطفل بحيلة شائعة؛ حيث طلب منه أن يصوره، ثم اقترب منه وحاول خطفه في السيارة، ولكن الطفل نجح في الهروب من الشخص الذي لاذ بالفرار في نهاية المطاف.

وطالب رواد التواصل الاجتماعي، بضرورة القبض على الشخص ومعاقبته، مؤكدين على ضرورة وجود كاميرات المراقبة في المنازل لأنها توثق مثل تلك الحالات.

 

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