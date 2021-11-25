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الموارد البشرية تحذر الشركات من إجبار السيدات على خلع النقاب والحجاب

الموارد البشرية تحذر الشركات من إجبار السيدات على خلع النقاب والحجاب
https://almnatiq.net/?p=1075746
المناطق_واس

ناشد أحد المواطنين، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بضرورة معاقبة الشركات التي تجبر المقدمين على الوظائف خصوصًا من السيدات، على ترك النقاب والحجاب، قائلاً: «هل هناك شركات وجهات يفرضون على النساء المقدمات على الوظائف ترك النقاب والحجاب والإلزام بالتزين، هل الشركات وصلوا لمرحلة أن يستخدمون النساء بغرض الجذب؟».

 

وتفاعلت وزارة الموارد البشرية مع شكوى المواطن؛ حيث قال الحساب الرسمي للعناية بعملاء الوزارة عبر موقع «تويتر»: «قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على نوع من التمييز على المتقدم للعمل لديه مخالفة للنظام».

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