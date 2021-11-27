سفارة المملكة في مصر تنشر اشتراطات الحصول على تأشيرات العمرة

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نشرت سفارة المملكة العربية السعودية في مصر، عددا من الاشتراطات بشأن قدوم معتمري الخارج إلى المملكة لأداء العمرة من الدول المسموح القدوم منها، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب منشور السفارة، فإن معتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، فيتم السماح لهم بالبدء مباشرة بأداء العمرة ولا حاجة لتطبيق الحجر المؤسسي.

وحول معتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية فقد تم تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام، وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي يتم تقديم شهادة فحص مخبري (pcr)، سلبية ليتوجهوا مباشرة لأداء مناسك العمرة.