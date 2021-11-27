احدث الأخبار

“المرأة السعودية والمكتسبات الوطنية” في لقاء هيئة حقوق الإنسان وتعليم تبوك
أبرز المواد
 فريق طبي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا يحقق نجاحا في إجراء عملية خطيرة لطفل مصاب بـ “متلازمة داون”
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,950 حقيبة شتوية للمحتاجين في منطقتي كويتا وقلات الباكستانية
أبرز المواد
 الباقي سوالف وتكهنات.. أول تعليق من وكيل الصحة على الجدل المثار حول متحور كورونا الجديد أوميكرون
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يستعرض آخر التجهيزات لسباق “فورمولا 1” السعودية
أبرز المواد
 الفيفا يعلن موعد كأس العالم للأندية
أبرز المواد
 أرامكو: ترسي عقوداً لتطوير ‎حقل الجافورة على شلمبرجيه وهليبرتون
أبرز المواد
 سفارة المملكة في مصر تنشر اشتراطات الحصول على تأشيرات العمرة
دولي
 الموارد البشرية تحذر الشركات من إجبار السيدات على خلع النقاب والحجاب
أبرز المواد
 بلاغ واستغاثة.. سرقة “وايت” فى الطائف وصاحبه يستنجد بالمسؤولين
أبرز المواد
 “العنف الأسري” يتفاعل مع فتاة تعرضت للتعنيف من قِبل والدها وشقيقها
أبرز المواد
 مكتبة المسجد النبوي تثري مرتاديها بـ 180 ألف كتاب
أبرز المواد
“المرأة السعودية والمكتسبات الوطنية” في لقاء هيئة حقوق الإنسان وتعليم تبوك

“المرأة السعودية والمكتسبات الوطنية” في لقاء هيئة حقوق الإنسان وتعليم تبوك

أبرز المواد
فريق طبي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا يحقق نجاحا في إجراء عملية خطيرة لطفل مصاب بـ “متلازمة داون”

فريق طبي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا يحقق نجاحا في إجراء عملية خطيرة لطفل مصاب بـ “متلازمة داون”

أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,950 حقيبة شتوية للمحتاجين في منطقتي كويتا وقلات الباكستانية

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,950 حقيبة شتوية للمحتاجين في منطقتي كويتا وقلات الباكستانية

أبرز المواد
الباقي سوالف وتكهنات.. أول تعليق من وكيل الصحة على الجدل المثار حول متحور كورونا الجديد أوميكرون

الباقي سوالف وتكهنات.. أول تعليق من وكيل الصحة على الجدل المثار حول متحور كورونا الجديد أوميكرون

أبرز المواد

سفارة المملكة في مصر تنشر اشتراطات الحصول على تأشيرات العمرة

سفارة المملكة في مصر تنشر اشتراطات الحصول على تأشيرات العمرة
https://almnatiq.net/?p=1075758
المناطق_متابعات

نشرت سفارة المملكة العربية السعودية في مصر، عددا من الاشتراطات بشأن قدوم معتمري الخارج إلى المملكة لأداء العمرة من الدول المسموح القدوم منها، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وبحسب منشور السفارة، فإن معتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، فيتم السماح لهم بالبدء مباشرة بأداء العمرة ولا حاجة لتطبيق الحجر المؤسسي.

 

وحول معتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية فقد تم تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام، وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي يتم تقديم شهادة فحص مخبري (pcr)، سلبية ليتوجهوا مباشرة لأداء مناسك العمرة.

روابط ذات صلة

فيروس كورونا.. مُصر تُسجل 913 إصابة جديدة و65 حالة وفاة

فيروس كورونا.. مُصر تُسجل 913 إصابة جديدة و65 حالة وفاة
سفير المملكة بالقاهرة يهنئ قيادة وشعب مصر بعد افتتاح «طريق الكباش الجديد»

سفير المملكة بالقاهرة يهنئ قيادة وشعب مصر بعد افتتاح «طريق الكباش الجديد»
مصر.. أب يتجرد من الإنسانية ويشعل النيران في جسد نجليه حتى التفحم بزعم “التأديب”

مصر.. أب يتجرد من الإنسانية ويشعل النيران في جسد نجليه حتى التفحم بزعم “التأديب”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*