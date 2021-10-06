أرامكو: ترسي عقوداً لتطوير ‎حقل الجافورة على شلمبرجيه وهليبرتون

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أعلنت شركة أرامكو السعودية عن ترسي عقوداً لتطوير ‎حقل الجافورة على شلمبرجيه وهليبرتون.

وأضافت أرامكو: تمكنا من خفض تكاليف الحفر بنسبة 70%، وخفض تكلفة التحفيز بنسبة 90% منذ معيار التكلفة المعتمد لعام 2014، و وبطاقة إنتاجية بمقدار 6 أضعاف مقارنة بالمراحل الأولى للبرنامج.

‏‎وأوضحت أرامكو: يقدر حجم موارد الغاز في الحقل بنحو 200 تريليون قدم مكعب.

وتوقعت أن ينتج حقل ‎الجافورة ما يقرب من ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم من غاز البيع بحلول عام 2030.

وقالت ‏ارامكو إن حوض الجافورة الضخم يمتد على مساحة 17 الف كيلومتر مربع هو مكان يفيض بالخيرات الوفيرة في وطننا الغالي.

فيما ذكر المهندس أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو السعودية”، أن إنتاجية الحقل قد تصل لملياري قدم مكعب يوميا من الغاز بحلول 2030، مضيفا “سنصبح ثالث أكبر منتج عالمي للغاز الطبيعي بنهاية العقد الجاري”.

‏‎وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، اليوم، إن مشروع تطوير حقل الجافورة سيكلف ميزانية الدولة نحو 6 مليارات ريال.

وقال وزير الطاقة إن مشروع تطوير ‎الجافورة لن يكلف ميزانية الدولة أكثر من 5 إلى 6 مليارات ريال.

فيما ذكر المهندس أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو السعودية”، أن إنتاجية الحقل قد تصل لملياري قدم مكعب يوميا من الغاز بحلول 2030، مضيفا “سنصبح ثالث أكبر منتج عالمي للغاز الطبيعي بنهاية العقد الجاري”.

يذكر أن حقل الجافورة كان قد اكتُشف في 2014، وفي فبراير 2020، رأس الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد، اجتماع اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، واطلع على العرض الذي قدمته وزارة الطاقة حول خطط تطوير مشروع الغاز غير التقليدي في الجافورة، ضمن برنامج التوسّع في إنتاج الغاز في المملكة.

كما سيشهد الحفل توقيع مجموعة عقود بقيمة 10 مليارات دولار وهي جزء من تطوير المرحلة الأولى لحقل الجافورة للغاز الصخري في المنطقة الشرقية.