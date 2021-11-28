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الأمير خالد الفيصل يستعرض آخر التجهيزات لسباق “فورمولا 1” السعودية

الأمير خالد الفيصل يستعرض آخر التجهيزات لسباق “فورمولا 1” السعودية
https://almnatiq.net/?p=1075769
المناطق_مكة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وعددٌ من مسؤولي وزارة الرياضة اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة تخلله استعراض لآخر التجهيزات لسباق فورمولا 1 السعودية الذي يحتضنه كورنيش جدة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2021م.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن تفاصيل الحلبة التي يبلغ طولها 6,175 متراً، ما يجعلها ثاني أطول حلبة في تاريخ الفورمولا 1 وتحوي الحلبة 27 منعطفاً.

 


و‏تعتبر استضافة فورمولا 1 السعودية، من أضخم الفعاليات التي ستنظم في ‎المملكة بواسطة وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الذي سيتولى تنظيم هذا السباق، إضافة إلى برنامج جودة الحياة، حيث سيكون كورنيش جدة نقطة الانطلاق والنهاية للسباق.

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