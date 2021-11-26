فلكية جدة: ذروة لمعان الزهرة لعام 2021 في سماء السعودية.. الجمعة

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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة ان كوكب الزهرة سيصل يوم الجمعة 03 ديسمبر 2021 الى ذروة لمعانه متوهجًا في السماء الوردية.

مشرقًا على غير المعتاد بحوالي مرتين ونصف كمنارة لافتة للنظر بشكل استثنائي بسماء السعودية والوطن العربي.

الكوكب سوف يشاهد بالعين المجردة بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية باتجاه الأفق الجنوبي الغربي.

يعتبر الزهرة ألمع كوكب في نظامنا الشمسي لكنه سيلمع أكثر من المعتاد في أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر 2021، ومن المفارقات ان ذلك يتزامن وقرصه مضاء بحوالي 25 % فقط بنور الشمس عند رؤيته من خلال التلسكوب نظرا لأنه سيكون قريب من الأرض في مداره حول الشمس.

كوكب الزهرة إنتقل إلى سماء المساء في شهر مايو 2021 ، وسوف يغادر إلى سماء الفجر في مطلع يناير 2022، ففي ذلك الوقت سيمر بين كوكبنا وبين الشمس ، ليصل إلى الاقتران الداخلي بعبارة أخرى من الآن وحتى نهاية هذا العام ، سوف يهبط كوكب الزهرة مقتربا من وهج غروب الشمس.

إن قرص كوكب الزهرة سيصبح مضاء بنسبة 100٪ بضوء الشمس بعد 8 أشهر ونصف تقريبًا من الآن، ولكن في ذلك الوقت سيكون الكوكب أبعد بخمس أضعاف عن الأرض من الآن، وسيكون الكوكب أقل سطوعًا.

إن اطوار الزهرة يمكن تحديدها بدقة، فعندما يكون الكوكب في سماء المساء ويمر بين الأرض والشمس كما سيحدث في 9 يناير 2022 فإن المسافة بين الأرض والزهرة تتناقص، ليحدث الاقتران الداخلي ولا يمكننا رؤية كوكب الزهرة لان جانبه النهاري يكون بعيدًا عنا اضافة لأن الكوكب يتحرك مع الشمس عبر السماء طوال اليوم في ذلك الوقت.

لذلك قبل إنتقال الزهرة الى سماء الفجر ، فإن اضاءة قرصه تتقلص ولكن حجم قرصة الظاهري يكبر لأنه يكون قريب من كوكبنا.

بعد مرور الزهرة بيننا وبين الشمس ويتقدم في مداره ، سنجده في سماء الفجر ، ومع زيادة المسافة بين الارض والزهرة ، فان قرص الكوكب تزداد اضاءته كل يوم ولكن حجم قرصه الظاهري يتضاءل نتيجة ابتعاده عنا.

جدير بالذكر انه في العصور القديمة ، اطلق اليونانيين على الزهرة تسمية (هيسبيروس) عندما رصد بسماء المساء و(فسبورس) عندما شوهد بسماء الفجر، ومن غير المعروف اذا كانوا يعرفون بانهما جسم واحد او لا.