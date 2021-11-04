فريق طبي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا يحقق نجاحا في إجراء عملية خطيرة لطفل مصاب بـ “متلازمة داون”

المناطق_الرياض

تمكّن بفضل الله فريق طبي في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا, من إجراء عملية نوعية عالية الخطورة لطفل “متلازمة داون ” وذلك بالتعاون مع فريق من مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي وبرنامج الدعم الطبي المؤقت والطبيب الزائر

وأوضحت صحة الجوف أن خطورة العملية الجراحية تأتي نظراً لوجود عيوب خلقية في القلب تتمثل في ثلاث ثقوب, ووجود القولون والأمعاء في التجويف الصدري والتصاقها بالقلب والرئتين مما يجعلها عالية الخطورة جراحياً, وقد تم عملها بالمنظار الجراحي دون الحاجة للفتح التقليدي, وجرى خلالها إصلاح فتق الحجاب الحاجز وإنزال الأمعاء والقولون من الصدر إلى مكانها الصحيح وخياطة الفتق بالمنظار.

وأبانت أن الفريق الطبي عمل على تجهيز العملية خلال فترة أسبوعين من تاريخ الدخول قبل إجراء العملية, كما تم توفير عدد من المستلزمات الجراحية التي تتطلبها مثل هذه العملية ، وبفضل الله نجحت العملية وتماثل الطفل للشفاء وغادر المستشفى . يذكر أن مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز أجرى خلال شهر نوفمبر الجاري ٣٣٤ عملية جراحية .