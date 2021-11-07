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التدريب التقني والمهني بمكة المكرمة ينفذ ورشة عمل لتنفيذ البرامج الكشفية بالمنشآت التدريبية

التدريب التقني والمهني بمكة المكرمة ينفذ ورشة عمل لتنفيذ البرامج الكشفية بالمنشآت التدريبية
https://almnatiq.net/?p=1075811
المناطق_واس

نفذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة ورشة عمل عن آلية تفعيل البرامج الكشفية بالمنشآت التدريبية بمحافظات المنطقة ، وذلك بحضور مشرفي ومشرفات المسؤولية المجتمعة والأنشطة بالمنطقة.

 

وشهدت الورشة عرضاً إطار العمل المتكامل بين منشآت التدريب ، ونقل الخبرات ومشاركة التجارب بينها، متضمنة الأفكار الإبداعية في مجال الأنشطة والمسؤولية الاجتماعية، وتعزيز روح المشاركة والتعاون بين منسوبي المنشآت التدريبية.

 

وتسعى الإدارة لتجهيز وإعداد جميع الفرق الكشفية لـ21 منشأة تدريبية لتنفيذ 5 برامج مركزية كشفية على مستوى محافظات المنطقة يشارك بها القيادات الكشفية والجوالة والكشافة والمرشدات الكشفيات.

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