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أمير تبوك يلتقي بمعالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان

أمير تبوك يلتقي بمعالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان
https://almnatiq.net/?p=1075813
المناطق_تبوك

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم بمعالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيال، ترافقه عضوتا مجلس حقوق الإنسان الدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل والدكتورة نورة بنت مزيد العمرو.

 

وقدم معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان إيجازاً عن أعمال الهيئة، مثمنا ما يلقاه فرع الهيئة في المنطقة من دعم واهتمام من سموه والتفاعل والتعاون من الإدارات التي تتم زياراتها، مؤكداً حرص الهيئة على تطوير العمل وتوطيد العلاقات مع الجهات الحكومية وإمارات المناطق.

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