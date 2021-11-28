أمير تبوك يلتقي بمعالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان

المناطق_تبوك

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم بمعالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيال، ترافقه عضوتا مجلس حقوق الإنسان الدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل والدكتورة نورة بنت مزيد العمرو.

وقدم معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان إيجازاً عن أعمال الهيئة، مثمنا ما يلقاه فرع الهيئة في المنطقة من دعم واهتمام من سموه والتفاعل والتعاون من الإدارات التي تتم زياراتها، مؤكداً حرص الهيئة على تطوير العمل وتوطيد العلاقات مع الجهات الحكومية وإمارات المناطق.