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عملية نوعية وطارئة تنقذ حياة سيدة حامل وجنينها بـ “تخصصي تبوك”

عملية نوعية وطارئة تنقذ حياة سيدة حامل وجنينها بـ “تخصصي تبوك”

أبرز المواد

عملية نوعية وطارئة تنقذ حياة سيدة حامل وجنينها بـ “تخصصي تبوك”

عملية نوعية وطارئة تنقذ حياة سيدة حامل وجنينها بـ “تخصصي تبوك”
https://almnatiq.net/?p=1075817
المناطق_تبوك

نجح الفريق الجراحي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك في انقاذ حياة سيدة حامل (29 عاماً) هي وجنينها , بعد أن أجريت لها عملية عاجلة لاستئصال ورم من الغدة الجار درقية، حيث كانت تعاني من انتكاسه وارتفاع حاد لمستوى الكالسيوم وهرمون الغدة الجار درقية بالدم (حيث كانت نسبه الهرمون 413 pg/ml).

 

وأوضح استشاري الجراحة الدكتور أسامه تركي أبو سالم الذي أجرى العملية الجراحية، أن هذا الارتفاع الحاد لم يستجيب للعلاج التحفظي نظراً لتعارض الادوية مع الحمل وخطورتها على الجنين حيث بدأ يؤدي إلى اضطرابات في دقات القلب وقد يؤدي لتوقف القلب. وعلى الفور تم إجراء العملية للمريضة, حيث انخفض مستوى الكالسيوم مباشرة بعد العملية وعاد للمستوى الطبيعي ليصبح 21 pg/ml, وقد تكللت ولله الحمد العملية بالنجاح, وحالة الأم والجنين بصحة جيدة.

 

جدير بالذكر أنه عالمياً سجلت فقط 19 حالة علمية منشورة لعملية طارئة لمثل هذه الحالة لمريضات في نهاية الحمل، أما في بداية الحمل فتعتبر هذه العملية من العمليات النوعية والطارئة على مستوى العالم.

 

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