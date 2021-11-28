احدث الأخبار

سمو أمير منطقة تبوك يدشن منصة وسيط للربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية وإمارة المنطقة
أبرز المواد
 المملكة تتطلع إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان
أبرز المواد
 التدريب التقني والمهني بمكة المكرمة ينفذ ورشة عمل لتنفيذ البرامج الكشفية بالمنشآت التدريبية
أبرز المواد
 عملية نوعية وطارئة تنقذ حياة سيدة حامل وجنينها بـ “تخصصي تبوك”
أبرز المواد
 أمير تبوك يلتقي بمعالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان
أبرز المواد
 رئيس أرامكو يزف بشرى سارة بشأن توفير 200 ألف فرصة عمل
أبرز المواد
 تقويم التعليم: فتح باب التسجيل في اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 فلكية جدة: ذروة لمعان الزهرة لعام 2021 في سماء السعودية.. الجمعة
منطقة مكة المكرمة
 “المرأة السعودية والمكتسبات الوطنية” في لقاء هيئة حقوق الإنسان وتعليم تبوك
أبرز المواد
 فريق طبي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا يحقق نجاحا في إجراء عملية خطيرة لطفل مصاب بـ “متلازمة داون”
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,950 حقيبة شتوية للمحتاجين في منطقتي كويتا وقلات الباكستانية
أبرز المواد
سمو أمير منطقة تبوك يدشن منصة وسيط للربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية وإمارة المنطقة

سمو أمير منطقة تبوك يدشن منصة وسيط للربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية وإمارة المنطقة

أبرز المواد
المملكة تتطلع إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان

المملكة تتطلع إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان

أبرز المواد
التدريب التقني والمهني بمكة المكرمة ينفذ ورشة عمل لتنفيذ البرامج الكشفية بالمنشآت التدريبية

التدريب التقني والمهني بمكة المكرمة ينفذ ورشة عمل لتنفيذ البرامج الكشفية بالمنشآت التدريبية

أبرز المواد
عملية نوعية وطارئة تنقذ حياة سيدة حامل وجنينها بـ “تخصصي تبوك”

عملية نوعية وطارئة تنقذ حياة سيدة حامل وجنينها بـ “تخصصي تبوك”

أبرز المواد

المملكة تتطلع إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان

المملكة تتطلع إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان
https://almnatiq.net/?p=1075823
المناطق_واس

نظرًا لما يواجهه الشعب الأفغاني من أزمة إنسانية خطيرة تتفاقم مع حلول فصل الشتاء، وحاجة الملايين من الأفغان، بمن فيهم كبار السن والنساء والأطفال، إلى مساعدات إنسانية عاجلة تشمل الغذاء والدواء والمأوى.

 

وبما أن الانهيار الاقتصادي المحتمل للدولة وتدهور الأوضاع المعيشية لن يكون مأساةً إنسانية فحسب، بل سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار في أفغانستان، وسيقود لعواقب وخيمة على السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

 

وانطلاقاً من المبادئ الإسلامية السمحة، وباعتبار المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية، وفي ضوء مخرجات منظمة التعاون الإسلامي السابقة ذات العلاقة بالشأن الأفغاني، فإن المملكة، وتعبيراً عن مبدأ التضامن الإسلامي مع الشعب الأفغاني، ترى ضرورة عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان والإسهام في تقديم الاستجابة الإنسانية المناسبة.

 

وتتطلع المملكة لعقد هذا الاجتماع، الذي عرضت جمهورية باكستان الإسلامية استضافته بتاريخ 13 / 5 / 1443هـ الموافق 17 ديسمبر 2021م، وأن تُسهم مخرجاته في إيجاد الآليات والسبل الملائمة لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني، وتنسيق الإجراءات مع الأمم المتحدة، ووكالاتها ذات الصلة، والمؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الدولي بهدف التخفيف من تأثير الأزمة الإنسانية على الشعب الأفغاني.

 

كما تأمل المملكة أن يكون انعقاد هذا الاجتماع فرصة للتأكيد على أهمية استقرار وأمن أفغانستان، وسيادتها ووحدة أراضيها والتصدي للتدخلات الأجنبية فيها، ونبذ ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية كمأوى أو ملاذ للجماعات الإرهابية والمتطرفة، وحث الحكومة المؤقتة على احتواء مختلف الأطياف الأفغانية، ومراعاة المواثيق والأعراف الدولية، واحترام حقوق الإنسان وحق المرأة في التعليم والعمل ضمن التعاليم والمبادئ التي كفلتها الشريعة الإسلامية.

 

وتحث المملكة الدول الأعضاء في المنظمة، والدول والمنظمات الدولية المدعوة من غير الأعضاء، على المشاركة الفاعلة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لبلورة وحشد تحرّك إسلامي إنساني مشترك لمساعدة الشعب الأفغاني.

روابط ذات صلة

المملكة تستضيف المنتدى الحكومي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط 2021م

المملكة تستضيف المنتدى الحكومي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط 2021م
“حقوق إنسان” التعاون الإسلامي تُعقد دورتها الـ 18.. غدًا

“حقوق إنسان” التعاون الإسلامي تُعقد دورتها الـ 18.. غدًا
مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة يلتقي محافظ هيئة الحكومة الرقمية

مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة يلتقي محافظ هيئة الحكومة الرقمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*