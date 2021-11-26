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سمو أمير منطقة تبوك يدشن منصة وسيط للربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية وإمارة المنطقة

سمو أمير منطقة تبوك يدشن منصة وسيط للربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية وإمارة المنطقة

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سمو أمير منطقة تبوك يدشن منصة وسيط للربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية وإمارة المنطقة

سمو أمير منطقة تبوك يدشن منصة وسيط للربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية وإمارة المنطقة
https://almnatiq.net/?p=1075828
المناطق_واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه اليوم، منصة وسيط للربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة والإمارة، بحضور وكيل الإمارة محمد بن عبدالله الحقباني، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي.

 

وتهدف المنصة إلى تسريع خدمة المستفيدين وإنجاز المعاملات من خلال منصة للمراسلات الإلكترونية.

 

واستمع سموه إلى شرح عن آلية عمل المنصة وأهدافها، من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية وإمارة المنطقة الذي يسهم في تعزيز التحول الرقمي بين الجهات الحكومية.

 

ونوه بالتطور التقني الذي تشهده جميع القطاعات الحكومية الذي ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

 

من جانب آخر بارك سمو الأمير فهد بن سلطان حصول إمارة منطقة تبوك على المركز الثاني على مستوى إمارات المناطق في نتائج قياس التحول الرقمي للجهات الحكومية في دورتها التاسعة للعام 2021، الذي أعلنت عنه هيئة الحكومة الرقمية مؤخرًا.

 

وأكد سموه أن الإنجاز يعد بصمة مميزة لإمارة المنطقة، متمنيًا التوفيق للجميع.

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