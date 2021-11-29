أبو تريكة يفتح النار على “المثليين”: إهانة لبني آدم (فيديو)

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طالب محمد أبوتريكة نجم الأهلي المصري، والمحلل الرياضي بقنوات بي إن سبورتس، اللاعبين العرب في البريميرليج بالتصدي لحملات دعم المثليين والتي يقيمها الدوري الإنجليزي.

وخلال حديثه عقب مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بالاستوديو التحليلي، قال محمد أبو تريكة، إن هذه الحملات لا تتناسب مع عقلنا وولا ديننا، مضيفا أن أكبر عقوبة حدثت كانت لقوم لوط وذكرت في القرآن الذي قال” فخسفنا به وبداره الأرض”.

وشدد نجم الأهلي المصري على أن تلك الظاهرة فجة، وعلى “اللاعيبة العرب والمسلمين عدم المشاركة في الجولتين المخصصين لدعم هذه الحملة”.

وتابع :”دور العلماء والشيوخ أيضا التصدى لهذه الظاهرة.. يقول المولى عزوجل (ولقد كرمنا بنى آدم).. بهذه الظاهرة إهانة لبني آدم .. الرسائل الرياضية تدخل كل بيت، ويجب أن نتصدى لهذه الظاهره والتي تحاربها كل الأديان”.

وبين محمد أبو تريكة، أن “دور الأب والأم والأخ أن يتصدوا لهذه الظاهرة التي لا تتناسب مع الفطرة وضد الإنسانية”.

وقدم أبو تريكة، اقتراح لحل الأزمة، قائلا: “في السنين القادمة الجولتين القادمتين اقترح أن يكونوا بدون ستديوهات تحليل، هذا هو اقتراح ودورنا أن نتصدى لهذه الظاهرة والتي هي عكس الإنسانية”.

يذكر أن البريميرليج يخصص دعما كبيرا لحملة دعم المثليين، ويرتدي في جولتين من البريميرليج قائد كل فريق شارة ترمز لعلم المثليين دعما لهم، وهو ما ترفضه جميع الأديان السماوية جميع الأديان السماوية.

يشار أيضأ إلى أنه تتبقى مباراة واحدة فقط من الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز(توتنهام وبيرنلي)، والتي تم تأجيلها لسوء الأحوال الجوية، فيما تقام مباريات الجولة الـ14، هذا الأسبوع، الثلاثاء 30 نوفمبر وتنتهي الخميس 12 ديسمبر.