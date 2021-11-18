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سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يفتتح معرض “ريشة طيف”

سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يفتتح معرض “ريشة طيف”
https://almnatiq.net/?p=1075845
المناطق_واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة مساء اليوم معرض “ريشة طيف” الذي يضم لوحات إبداعية لـ 20 طفلا وشابا من ذوي اضطراب طيف التوحد الذي تنظمه جمعية أسر التوحد في “يو ووك” ويستمر لمدة خمسة أيام .

ولدى وصول سموه كان في استقباله صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد وأعضاء مجلس إدارة الجمعية .

ثم قام سموه بقص الشريط للمعرض وتجول على اللوحات المعروضة التي قدمها فنانون سعوديون لدعم المشاركين.

ويقام المعرض ضمن 10 معارض ستقام في خمس مدن في المملكة خلال الأشهر المقبلة في إطار مشروع “ريشة طيف لدعم الأبناء ذوي اضطراب طيف التوحد”، ويلقي الضوء على 20 لوحة فنية.

يذكر أن ريشة طيف هو أحد مشاريع جمعية أسر التوحد بالتعاون ويهدف إلى مشاركة 100 طفل وشاب من ذوي اضطراب طيف التوحد و100 فنانٍ تشكيلي سعودي؛ لرسم أجمل 100 لوحة فنية تُباع في مزادٍ علني بعد تقييمها احترافيًا بواسطة واحدة من أهم دور عرض اللوحات الفنية في المملكة.

وتُولي جمعية أسر التوحد أهمية كبيرة لبناء جسور التواصل بين الأبناء “ذوي اضطراب التوحد” والمجتمع بشكل مباشر، وإبراز قدراتهم ومهاراتهم كأفراد فاعلين ومؤثرين، إلى جانب التعبير عن رغباتهم ومشاعرهم بمختلف الوسائل التعبيرية ومنها فن الرسم.

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