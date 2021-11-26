رئيس الهلال الأحمر السعودي يدشن برنامج الترحيل الطبي بنسخته الأولى بمنطقة مكة المكرمة

المناطق_واس

دشن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي اليوم برنامج الترحيل الطبي المعتمد حديثًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الذي يهدف لتأهيل وتدريب خريجي الجامعات المتخصصين في الإدارة الصحية المنتهي بالتوظيف في غُرف العمليات والترحيل بفروع الهيئة بالمملكة، مطّلعًا على تجهيز القاعات الدراسية والمعامل الإكلينيكية بقاعة التدريب.

ويحتوي البرنامج على أحدث الطرق العلمية التي تُمكن مستقبل ومرحل البلاغات الإسعافية الواردة لغرف العمليات من توجيه الفرق الإسعافية الميدانية والتعامل معها وفق معايير عالمية يراعى فيها عامل الوقت والدقة والتشخيص والتوجيه والتعاطي مع الحالات الإسعافية من خلال تقديم النصائح والاستشارات الإسعافية الطبية قبل وصول سيارات الإسعاف لموقع الحدث.

ويتولى تنفيذ البرنامج نخبة من المدربين بهيئة الهلال الأحمر السعودي المعتمدين في برامج الاتصالات والترحيل والتوجيه الطبي تحت إشراف مباشر من الأكاديمية الصحية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ويهدف إلى تخريج أكثر من (700) فرد لتحقيق أحد أهداف الهيئة الحيوية المتمثلة في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة تجويدا للخدمات الإسعافية الطبية المقدمة للفرد والمجتمع.