غداً.. على ميدان نادي الرياض 28 رامية يشاركن في بطولة رمي السهام الختامية للسيدات

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تنطلق غداً بطولة رمي السهـام الختامية للسيدات، التي تستمر حتى الجمعة المقبل الموافق 03 ديسمبر 2021م، بمشاركة 28 رامية من مختلف مناطق المملكة، حيث يستضيف ميدان نادي الرياض منافسات البطولة التي ستقام منافساتها في الفترة الصبـاحية، غدا اليوم الختـامي الذي ستُتوَّج فيه الراميات أصحاب المراكز الثـلاثة الأولى.

وتتنافس الراميات في 3 فئات مختلفة، هي: 70م – 30م – 18م في القـوس الأولمبي، حيث تُدشَّن البطولة باجتماع لجنة الحكام قبل أن يبدأ الإحماء الرسمي للفئات الثلاثة، وتُختتَم فعاليات اليوم الأول بإحماء مفتوح للمشاركات كافة.