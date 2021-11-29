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رئيس جامعة حائل يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة

رئيس جامعة حائل يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة
رئيس جامعة حائل يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي
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المناطق ـ حائل

استقبل  رئيس جامعة حائل، الأستاذ الدكتور راشد بن مسلط الشريف، في مكتبه بإدارة الجامعة، هذا اليوم الإثنين، وبحضور وكلاء الجامعة، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية، “باتريك سيمونيه”، والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس الجامعة بسعادة سفير الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له، مثمنًا لسعادة السفير زيارته للجامعة، كما قدم وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور عبدالعزيز بن سالم الغامدي، عرضاً اشتمل على رؤية ورسالة الجامعة، وكلياتها وأقسامها، كما تم استعراض أبرز النجاحات والإنجازات التي حققتها الجامعة في المجالات التعليمية والبحثية والمجتمعية.

فيما أعرب السفير “باتريك سيمونيه” عن سعادته وإشادته بما تشهده الجامعة من تطور وما تقوم به من جهود.

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