مطار الملك عبدالعزيز بجدة يستقبل المشاركين في الفورمولا 1 عبر مسارات خاصة

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يستقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة القادمين إلى محافظة جدة خلال فترة استضافة سباق الفورمولا 1، حيث يعمل المطار بالتعاون مع اللجنة التنظيمية الخاصة بالفعالية على ترتيبات استيعاب الأعداد الكبيرة من الضيوف والمشاركين، كذلك استقبال الشحنات المتعلقة بالفورمولا 1، مثل: سيارات السباق والتجهيزات الأخرى التي بدأت بالوصول إلى جدة خلال الأيام الماضية.

وسهل مطار الملك عبدالعزيز الدولي حركة المسافرين القادمين على الرحلات الاعتيادية والإضافية وعلى الطيران الخاص، كما شملت تجهيزات المطار تخصيص مسارات سريعة، وكوادر بشرية لخدمة القادمين من المشاركين في السباق، ابتداءً من كاونترات الجوازات التي خُصِّص فيها 11 كاونتر لخدمتهم، مروراً بالجمارك عبر مسارات مخصصة، مع توفير المساعدة لهم في منطقة تسلُّم الأمتعة وتزويدهم بالإرشادات والمعلومات التي يحتاجون إليها كافة خلال وجودهم في المطار، إضافةً إلى توفير الخدمات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، كما نسقت إدارة مطار المؤسسة مع إدارة المرور بالمطار لتحقيق الانسيابية في المنطقة المخصصة لنقل القادمين لهذا الحدث العالمي إلى مواقع إقامتهم.

وتزينت صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بأعلام المملكة وشعارات سباقات الفورمولا 1 وبنماذج لسيارات السباقات السريعة في عدة مناطق بالصالة 1 وصور للفرق والسائقين المشاركين.

يذكر أن معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر افتتح صالة الفرسان الجديدة التابعة للخطوط السعودية في منطقة المغادرة الدولية بالصالة رقم 1 في مطار الملك عبدالعزيز، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الواسعة لاستقبال ضيوف الفورمولا 1. وتقع الصالة على مساحة تُقدَّر بـ(3,5) ألف متر مربع، وتستوعب حوالي (10) آلاف ضيف في اليوم، وجُهِّزت وفق أكثر الإجراءات أماناً صحياً، كما تعد أكبر صالات الأعضاء دائمي السفر على مستوى أعضاء تحالف “سكاي تيم” العالمي البالغ عددهم (19) شركة طيران من مختلف قارات العالم.