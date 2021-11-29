احدث الأخبار

الأهلي يواجه مونتيري.. وتشيلسي في طريق الهلال والجزيرة بمونديال الأندية
أبرز المواد
 الموكلي: أنجزنا في شركة المياه بنية رقمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة
أبرز المواد
 مصنعو لقاحات كورونا تبدأ العمل لإنتاج جرعات خاصة للمتحور أوميكرون
أبرز المواد
 تفاصيل.. ذئب ينهش رقبة شاب في حائل
أبرز المواد
 المراكز الأفريقية : ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة الأفريقية
أبرز المواد
 بورصة فلسطين تتراجع عند إغلاق تداولتها بنسبة 0.12 %
أبرز المواد
 التحالف: مقتل 85 عنصرًا إرهابيًا وتدمير 12 آلية عسكرية حوثية
أبرز المواد
 الإطاحة بشخصين تسببا في حريق بمحل تجاري بالقطيف
أبرز المواد
 مطار الملك عبدالعزيز بجدة يستقبل المشاركين في الفورمولا 1 عبر مسارات خاصة
أبرز المواد
 عاجل.. حريق بحي العمرة بالمدينة المقدسة
أبرز المواد
 المملكة تدعم الجهود الدولية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
أبرز المواد
 المحلل السياسي “جهاد العبيد” في حوار خاص لـصحيفة المناطق: رؤية 2030 حققت أهدافها قبل الموعد
أبرز المواد
الأهلي يواجه مونتيري.. وتشيلسي في طريق الهلال والجزيرة بمونديال الأندية

الأهلي يواجه مونتيري.. وتشيلسي في طريق الهلال والجزيرة بمونديال الأندية

أبرز المواد
الموكلي: أنجزنا في شركة المياه بنية رقمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة

الموكلي: أنجزنا في شركة المياه بنية رقمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة

أبرز المواد
مصنعو لقاحات كورونا تبدأ العمل لإنتاج جرعات خاصة للمتحور أوميكرون

مصنعو لقاحات كورونا تبدأ العمل لإنتاج جرعات خاصة للمتحور أوميكرون

أبرز المواد
تفاصيل.. ذئب ينهش رقبة شاب في حائل

تفاصيل.. ذئب ينهش رقبة شاب في حائل

أبرز المواد

مطار الملك عبدالعزيز بجدة يستقبل المشاركين في الفورمولا 1 عبر مسارات خاصة

مطار الملك عبدالعزيز بجدة يستقبل المشاركين في الفورمولا 1 عبر مسارات خاصة
https://almnatiq.net/?p=1075894
المناطق_مكة

يستقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة القادمين إلى محافظة جدة خلال فترة استضافة سباق الفورمولا 1، حيث يعمل المطار بالتعاون مع اللجنة التنظيمية الخاصة بالفعالية على ترتيبات استيعاب الأعداد الكبيرة من الضيوف والمشاركين، كذلك استقبال الشحنات المتعلقة بالفورمولا 1، مثل: سيارات السباق والتجهيزات الأخرى التي بدأت بالوصول إلى جدة خلال الأيام الماضية.

وسهل مطار الملك عبدالعزيز الدولي حركة المسافرين القادمين على الرحلات الاعتيادية والإضافية وعلى الطيران الخاص، كما شملت تجهيزات المطار تخصيص مسارات سريعة، وكوادر بشرية لخدمة القادمين من المشاركين في السباق، ابتداءً من كاونترات الجوازات التي خُصِّص فيها 11 كاونتر لخدمتهم، مروراً بالجمارك عبر مسارات مخصصة، مع توفير المساعدة لهم في منطقة تسلُّم الأمتعة وتزويدهم بالإرشادات والمعلومات التي يحتاجون إليها كافة خلال وجودهم في المطار، إضافةً إلى توفير الخدمات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، كما نسقت إدارة مطار المؤسسة مع إدارة المرور بالمطار لتحقيق الانسيابية في المنطقة المخصصة لنقل القادمين لهذا الحدث العالمي إلى مواقع إقامتهم.

وتزينت صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بأعلام المملكة وشعارات سباقات الفورمولا 1 وبنماذج لسيارات السباقات السريعة في عدة مناطق بالصالة 1 وصور للفرق والسائقين المشاركين.

يذكر أن معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر افتتح صالة الفرسان الجديدة التابعة للخطوط السعودية في منطقة المغادرة الدولية بالصالة رقم 1 في مطار الملك عبدالعزيز، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الواسعة لاستقبال ضيوف الفورمولا 1. وتقع الصالة على مساحة تُقدَّر بـ(3,5) ألف متر مربع، وتستوعب حوالي (10) آلاف ضيف في اليوم، وجُهِّزت وفق أكثر الإجراءات أماناً صحياً، كما تعد أكبر صالات الأعضاء دائمي السفر على مستوى أعضاء تحالف “سكاي تيم” العالمي البالغ عددهم (19) شركة طيران من مختلف قارات العالم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*