الإطاحة بشخصين تسببا في حريق بمحل تجاري بالقطيف

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أن شرطة محافظة القطيف وبالتنسيق مع الدفاع المدني بالمحافظة بعد مباشرته حريقا في محل تجاري، ما تسبب في احتراق محال مجاورة، اتضح وجود شبه جنائية في الحريق.

وأضاف أنه تم تحديد هوية الجناة، وهما مواطنان، أصيب أحدهما في الحادثة جراء الحريق.

بينما تم القبض على الآخر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.