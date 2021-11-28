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التحالف: مقتل 85 عنصرًا إرهابيًا وتدمير 12 آلية عسكرية حوثية

التحالف: مقتل 85 عنصرًا إرهابيًا وتدمير 12 آلية عسكرية حوثية
https://almnatiq.net/?p=1075903
المناطق ـ متابعات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت 15 استهدافًا ضد الميليشيات في مأرب والجوف اليمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

ولفت تحالف دعم الشرعية إلى أن الاستهدافات في مأرب والجوف دمرت 12 آلية وأدت لمقتل أكثر من 85 عنصرًا إرهابيًا.

 

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