تفاصيل.. ذئب ينهش رقبة شاب في حائل

المناطق ـ متابعات

تداول نشطاء موقع تويتر، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، يظهر تضرر شاب من ذئب، بعدما هاجمه، وأصابه في رقبته.

الفيديو المتداول جرى تصويره في قرية الحجفة شرق مدينة حائل، فيما تم نقل الشاب سريعا لتلقي العلاج بأحد المستوصفات.

تفاصيل الواقعة

كان الشاب وصديقه متواجدان في مزرعة لتربية الحيوانات المفترسة، حيث باغته الذئب أثناء جولة له على الحظيرة وأصابه في رقبته غارسًا فيها أنيابه، فيما أصاب صديقه في يده.

أثارت الواقعة اهتمام المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا تربية الحيوانات المفترسة على ذلك النحو، محذرين من خطورتها خصوصا حال تعرضها للجوع.

كان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، دعا كل من يمتلك حيوانًا مفترسًا، إلى التواصل معه، لتسليم ما لديه من حيوانات، وذلك لتجنب المحاسبة القانونية.

وذكر مركز الحياة الفطرية أن الأنظمة في السعودية تمنع تربية واقتناء المفترسات بشكل عام، وذلك بموجب اللائحة التمفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وطالب مركز الحياة الفطرية، كافة مقتني المفترسات إلى ضرورة التواصل مع المركز، للبدء في إجراءات تسليم ما لديهم من حيوانات مفترسة، حتى لا يدخلوا ضمن طائلة المحاسبة القانونية.