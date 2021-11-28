احدث الأخبار

الأهلي يواجه مونتيري.. وتشيلسي في طريق الهلال والجزيرة بمونديال الأندية
أبرز المواد
 الموكلي: أنجزنا في شركة المياه بنية رقمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة
أبرز المواد
 مصنعو لقاحات كورونا تبدأ العمل لإنتاج جرعات خاصة للمتحور أوميكرون
أبرز المواد
 تفاصيل.. ذئب ينهش رقبة شاب في حائل
أبرز المواد
 المراكز الأفريقية : ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة الأفريقية
أبرز المواد
 بورصة فلسطين تتراجع عند إغلاق تداولتها بنسبة 0.12 %
أبرز المواد
 التحالف: مقتل 85 عنصرًا إرهابيًا وتدمير 12 آلية عسكرية حوثية
أبرز المواد
 الإطاحة بشخصين تسببا في حريق بمحل تجاري بالقطيف
أبرز المواد
 مطار الملك عبدالعزيز بجدة يستقبل المشاركين في الفورمولا 1 عبر مسارات خاصة
أبرز المواد
 عاجل.. حريق بحي العمرة بالمدينة المقدسة
أبرز المواد
 المملكة تدعم الجهود الدولية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
أبرز المواد
 المحلل السياسي “جهاد العبيد” في حوار خاص لـصحيفة المناطق: رؤية 2030 حققت أهدافها قبل الموعد
أبرز المواد
الأهلي يواجه مونتيري.. وتشيلسي في طريق الهلال والجزيرة بمونديال الأندية

الأهلي يواجه مونتيري.. وتشيلسي في طريق الهلال والجزيرة بمونديال الأندية

أبرز المواد
الموكلي: أنجزنا في شركة المياه بنية رقمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة

الموكلي: أنجزنا في شركة المياه بنية رقمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة

أبرز المواد
مصنعو لقاحات كورونا تبدأ العمل لإنتاج جرعات خاصة للمتحور أوميكرون

مصنعو لقاحات كورونا تبدأ العمل لإنتاج جرعات خاصة للمتحور أوميكرون

أبرز المواد
تفاصيل.. ذئب ينهش رقبة شاب في حائل

تفاصيل.. ذئب ينهش رقبة شاب في حائل

أبرز المواد

تفاصيل.. ذئب ينهش رقبة شاب في حائل

تفاصيل.. ذئب ينهش رقبة شاب في حائل
https://almnatiq.net/?p=1075911
المناطق ـ متابعات

تداول نشطاء موقع تويتر، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، يظهر تضرر شاب من ذئب، بعدما هاجمه، وأصابه في رقبته.

 

الفيديو المتداول جرى تصويره  في قرية الحجفة شرق مدينة حائل، فيما تم نقل الشاب سريعا لتلقي العلاج بأحد المستوصفات.

تفاصيل الواقعة

كان الشاب وصديقه متواجدان في مزرعة لتربية الحيوانات المفترسة، حيث باغته الذئب أثناء جولة له على الحظيرة وأصابه في رقبته غارسًا فيها أنيابه، فيما أصاب صديقه في يده.

أثارت الواقعة اهتمام المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا تربية الحيوانات المفترسة على ذلك النحو، محذرين من خطورتها خصوصا حال تعرضها للجوع.

 

كان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، دعا كل من يمتلك حيوانًا مفترسًا، إلى التواصل معه، لتسليم ما لديه من حيوانات، وذلك لتجنب المحاسبة القانونية.

 

وذكر مركز الحياة الفطرية أن الأنظمة في السعودية تمنع تربية واقتناء المفترسات بشكل عام، وذلك بموجب اللائحة التمفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

 

وطالب مركز الحياة الفطرية، كافة مقتني المفترسات إلى ضرورة التواصل مع المركز، للبدء في إجراءات تسليم ما لديهم من حيوانات مفترسة، حتى لا يدخلوا ضمن طائلة المحاسبة القانونية.

 

روابط ذات صلة

نشطاء تويتر بالمملكة يحمدون السلامة  للأمير مقرن بن عبد العزيز

نشطاء تويتر بالمملكة يحمدون السلامة  للأمير مقرن بن عبد العزيز
بدعم “الموارد البشرية”.. الاحتفال باليوم العالمي للطفل في حائل

بدعم “الموارد البشرية”.. الاحتفال باليوم العالمي للطفل في حائل
حالة الطقس اليوم.. انخفاض بدرجات الحرارة ورياح نشطة على عدة مناطق

حالة الطقس اليوم.. انخفاض بدرجات الحرارة ورياح نشطة على عدة مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*