مصنعو لقاحات كورونا تبدأ العمل لإنتاج جرعات خاصة للمتحور أوميكرون

المناطق_واس

قالت شركات بيونتيك وموديرنا وجونسون آند جونسون اليوم الاثنين إنها تعمل لإنتاج لقاحات تستهدف بوجه خاص المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) في حالة كون لقاحاتها المتوفرة حاليا غير فعالة معه.

وأدى ظهور المتحور الجديد إلى استجابة عالمية قوية مع قلق دول العالم من احتمال انتشاره سريعا حتى بين الحاصلين على التطعيمات، وفرضها قيودا على السفر وقيودا أخرى.

وقالت شركة بيونتيك إنها بدأت العمل على لقاح مخصص لأوميكرون مع شريكتها فايزر.

وفي الوقت نفسه، قال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، لشبكة (سي.إن.بي.سي) التلفزيونية إن بدء شحن مثل هذا اللقاح من الشركة قد يستغرق شهورا.

وأضاف أن فاعلية اللقاحات المضادة لكوفيد-19 المتوفرة حاليا ضد المتحور الجديد غير معروفة الآن، وأشار إلى أن الأمور ستتضح أكثر في غضون أسبوعين تقريبا.

كما تقيم شركة جونسون آند جونسون فاعلية لقاحها لكوفيد-19 ضد أوميكرون، وتواصل في الوقت نفسه العمل لإنتاج لقاح خاص بالمتحور الجديد.

وقال ماثاي مامن، رئيس وحدة الأبحاث الصيدلانية في جونسون آند جونسون “بدأنا العمل لتصميم وتطوير لقاح جديد مضاد لأوميكرون وسوف نقدمه بسرعة للأبحاث السريرية إذا لزم الأمر”.

وقال أحد كبار خبراء الأمراض المعدية في جنوب أفريقيا إن أوميكرون يبدو أكثر عدوى من المتحورات السابقة بما في ذلك للأشخاص الذين لديهم مناعة نتيجة حصولهم على التطعيم أو الإصابة بالمرض سابقا.