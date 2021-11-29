الأهلي يواجه مونتيري.. وتشيلسي في طريق الهلال والجزيرة بمونديال الأندية

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أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية عن مواجهات قوية للفرق العربية المشاركة بالمونديال.

وومن المقرر أن تستضيف الإمارات بطولة كأس العالم للأندية في الفترة بين 3 إلى 12 فبراير المقبل.

وأجريت مراسم القرعة مساء اليوم الإثنين في مدينة زيورخ السويسرية بتقنية الاتصال المرئي، وتولى سحبها اللاعب السويسري السابق بيليريم دزيمايلي، وأسفرت عن مواجهة افتتاحية بين الجزيرة بطل الدوري الإماراتي مع أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا في مباراة الافتتاح.

وحسب القرعة، يلتقي الأهلي المصري بطل أفريقيا منافسه مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف في الدور الثاني للمونديال بينما يلعب الهلال السعودي بطل آسيا مع الفائز من مواجهة الجزيرة ضد أوكلاند.

ويشهد دور الأربعة مواجهة قوية بين بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية والفائز من مواجهة الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي.

ويقع تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا في طريق الفائز من مواجهة الهلال مع الصاعد من لقاء الجزيرة وأوكلاند.

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية مشاركة 3 أندية عربية هي الهلال السعودي بطل آسيا والأهلي المصري بطل أفريقيا والجزيرة بطل الدوري الإماراتي للمرة الثانية بعد نسخة 2019.