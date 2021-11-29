فيديو.. استشاري أمراض معدية يزف بشرى بشأن متحور “أوميكرون”

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موعد نهاية فيروس كورونا
https://almnatiq.net/?p=1075936
المناطق ـ متابعات

قال الدكتور وائل باجهموم استشاري الأمراض المعدية، إن تحور الفيروسات ومنها فيروس كورونا أمر متوقع مع مرور الوقت.

 

وأضاف باجهموم في تصريحات لـ”الإخبارية”، أن مبعث القلق من المتحور الجديد “أوميكرون”، بسبب انتشاره السريع ومدى تحوره..

 

وأشار استشاري الأمراض المعدية إلى أن هناك دراسات قائمة في بلد ظهور المتحور “جنوب إفريقيا”، لمعرفة التسلسل الجيني لهذه السلالة.

 

وقال: “من المبكر الحديث بشأن طبيعته أو سرعة انتشاره ومدى خطورته”، مشيرا إلى أن المعلومة المؤكدة حتى الآن أن التسلسل الجيني للمتحور يتشابه بنسبة 75 % مع متحور دلتا وهذه بشارة خير مبدئية لأن هناك اختلاف 25 % فقط.

 

وتابع باجهموم أن ما يثير بعض القلق هو وجود بعض التغيرات المتوقعة في البروتين الشوكي الخارجي والذي وُضعت على أساسه التطعيمات، ولكن مازلنا ولله الحمد في وقت من الزمن يسمح للعلماء بتطوير اللقاحات بشكل سريع.

 

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