استقبال أفراد المنتخبين السعودي والمصري لناشئي الإسكواش في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي

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استقبل سمو الأميـر فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ومعالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي اليوم، أفراد المنتخبين السعودي والمصري لناشئين الإسكواش، وذلك في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض.

وشهد اللقاء حضور رئيس الوفد المصري المستشار الفني للمشروع القومي بوزارة الرياضة بجمهورية مصر العربية أمير وجيه، بالإضافة لرئيس الاتحاد السعودي للإسكواش الدكتور عادل العقيلي، حيث تم تناول الجوانب المهمة التي تسهم في تطور اللعبة في المملكة.

واستعرض العقيلي خلال اللقاء إنجازات الأخضر التي تحققت مؤخراً بتتويجه بطلاً لبطولة الخليج تحت 15 عاماً.

يذكر أن المنتخب المصري للإسكواش يقيم معسكراً إعدادياً في مدينة الرياض، وذلك ضمن شراكة بين الاتحادين السعودي والمصري لتبادل الخبرات الرياضية بين الجانبين.