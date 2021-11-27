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بقيادة جنرال بالجيش ألمانيا تشكل فريق أزمة لمواجهة موجة كورونا الرابعة

بقيادة جنرال بالجيش ألمانيا تشكل فريق أزمة لمواجهة موجة كورونا الرابعة
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المناطق_متابعات

أعلنت الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها أن الفريق الجديد لإدارة أزمة جائحة كورونا، المخطط تشكيله من قبل شركاء الائتلاف الحاكم المستقبلي، سيبدأ العمل “في أقرب وقت ممكن”.

وقال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن زايبرت، اليوم الاثنين في برلين إن المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل وخليفتها المحتمل أولاف شولتس على اتصال وثيق بشأن هذه القضية.

والتزم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في معاهدة الائتلاف بإنشاء لجنة اتحادية دائمة لإدارة الأزمات.

وذكرت صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية الصادرة اليوم أن الجنرال ميجور، كارستن بروير، سيكون رئيسا للجنة الجديدة.

أبدت السلطات الأمنية في ولاية سكسونيا الألمانية قلقها حيال تنامي النزعة المتطرفة بين معارضي تدابير الحماية من وباء كورونا.

وقال رئيس مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في الولاية، ديرك-مارتين كريستيان، اليوم الاثنين إن ” فكرة المقاومة العنيفة للقواعد الديمقراطية تعد حاليا من المطالب المعيارية لحركة منكري كورونا”.

وأضاف الاحتجاجات المناوئة لقيود كورونا ازدادت عدوانية على مدار الجائحة تحت تأثير يمينيين متطرفين مثل الأشخاص الذين يطلق عليهم اسم “مواطنو الرايخ” والمعادين للسامية.

وأعرب كريستيان عن اعتقاده بأن التعديات العنيفة على أفراد شرطة وصحفيين بالإضافة إلى التعديات اللفظية على رئيس حكومة الولاية ميشائيل كريتشمر أظهرت على نحو واضح تجاوز هؤلاء الأشخاص لـ” الخطوط الحمراء”.

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