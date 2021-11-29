هيئة كبار العلماء تنظم برنامج القيم العليا للإسلام في المنطقة الشرقية

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نظمت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالتعاون مع فرع الشؤون الدينية للقوات المسلحة بالمنطقة الشرقية، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الشؤون الإسلامية ضمن برنامج “القيم العليا للإسلام” الذي تُنَفذه الأمانة, زيارة لفضيلة عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سامي بن محمد الصقير للمنطقة الشرقية استمرت خمسة أيام، تضمنت لقاءات علمية وزيارات رسمية ومحاضرات عامة .

وبدأت الجولة بزيارة قوات الطوارئ الخاصة بالمنطقة، ثم قاعدة الملك عبدالعزيز بالقطاع الشرقي، حيث ألقى الدكتور سامي الصقير محاضرة بعنوان “الإخلاص وأهميته في تحقيق النصر وحفظ الأمن”، ثم لقاء مفتوحا لمنسوبي القوات المسلحة بالمدينة العسكرية بالظهران، بعدها زار فضيلته وزارة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي ،وتضمنت الزيارة عدداً من المحاضرات العلمية في عدد من جوامع المنطقة الشرقية في كل من الخبر والدمام والهفوف وبقيق.

يذكر أن برنامج “القيم العليا” الذي تواصل الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تنظيمه في مرحلته الخامسة تجاوز عدد زياراته 100 زيارة، شملت جميع مناطق المملكة، أجاب فيها أعضاء الهيئة عن تساؤلات واستفسارات الحضور من جميع القطاعات الحكومية والتعليمية والأمنية والعسكرية، ما أسهم في تحقيق أهدافها وتفاعل أفراد المجتمع معها.

وبهذه المناسبة أوضح مستشار الأمين العام للاتصال المجتمعي بالأمانة الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي, أن برنامج “القيم العليا” برنامج أخلاقي قيمي يهدف إلى التوعية بالقيم والأخلاق والمبادئ والأفكار المعتدلة والمثل العليا وتعزيز الفكر الإيجابي وأخلاقيات التعامل والتواصل لجميع شرائح المجتمع ويحذر من التطرف والإرهاب والغلو فكريا وسلوكيا، ويهدف لتوفير الأمن الأخلاقي والقيمي والفكري من خلال برامج التوعية المستمرة المنبثقة من أصول وقواعد الشريعة الإسلامية، ويتولى القيام بذلك أعضاء هيئة كبار العلماء وأمينها العام عبر زيارات مجدولة تشمل مناطق المملكة كافة، وتستهدف مختلف شرائح المجتمع .