احدث الأخبار

تغريم فنسنت أبوبكر لقيامه بركل لوحات الإعلان بملعب مباراة الأهلي
أبرز المواد
 الأمير عبد الرحمن بن مساعد يرد على تصريحات “ميشال عون”
أبرز المواد
 33 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في 8 دول بالاتحاد الأوروبي
أبرز المواد
 هيئة كبار العلماء تنظم برنامج القيم العليا للإسلام في المنطقة الشرقية
أبرز المواد
 وزير الخارجية يبحث مع نظيره المكسيكي فرص تعزيز الاستثمارات (صور)
أبرز المواد
 بقيادة جنرال بالجيش ألمانيا تشكل فريق أزمة لمواجهة موجة كورونا الرابعة
أبرز المواد
 سمو وزير الطاقة يطلق مراحل التطوير التجاري للمواد غير التقليدية في حقل الجافورة العملاق
أبرز المواد
 استقبال أفراد المنتخبين السعودي والمصري لناشئي الإسكواش في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي
أبرز المواد
 ارتفاع مؤشر بورصة لندن عند إغلاقها بنسبة 0.94 في المئة
أبرز المواد
 فيديو.. استشاري أمراض معدية يزف بشرى بشأن متحور “أوميكرون”
أبرز المواد
 شرطة المدينة المنورة: القبض على مقيم سرقة مبلغا ماليا من خزنة محل تجاري
أبرز المواد
 تفاعل وزارة الصحة مع شكوى مريض “كتبوا لي علاجا ليس متوفر بالصيدليات”
أبرز المواد
تغريم فنسنت أبوبكر لقيامه بركل لوحات الإعلان بملعب مباراة الأهلي

تغريم فنسنت أبوبكر لقيامه بركل لوحات الإعلان بملعب مباراة الأهلي

أبرز المواد
الأمير عبد الرحمن بن مساعد يرد على تصريحات “ميشال عون”

الأمير عبد الرحمن بن مساعد يرد على تصريحات “ميشال عون”

أبرز المواد
33 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في 8 دول بالاتحاد الأوروبي

33 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في 8 دول بالاتحاد الأوروبي

أبرز المواد
هيئة كبار العلماء تنظم برنامج القيم العليا للإسلام في المنطقة الشرقية

هيئة كبار العلماء تنظم برنامج القيم العليا للإسلام في المنطقة الشرقية

أبرز المواد

وزير الخارجية يبحث مع نظيره المكسيكي فرص تعزيز الاستثمارات (صور)

وزير الخارجية يبحث مع نظيره المكسيكي فرص تعزيز الاستثمارات (صور)
https://almnatiq.net/?p=1075958
المناطق ـ واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية مارسيلو إبرارد، ومعالي وزيرة الطاقة المكسيكية روسيو نالي، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى العاصمة مكسيكو سيتي.

وفي بداية اللقاء عبر سمو وزير الخارجية عن سعادته لزيارة المكسيك، فيما رحب معالي وزير الخارجية المكسيكي بزيارة سموه، مؤكداً أهمية الزيارة في مايخص تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات.

عقب ذلك، عقدت جلسة مباحثات جرى خلالها استعراض العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة المكسيكية وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المختلفة.

وأعرب سمو وزير الخارجية ومعالي وزير الخارجية المكسيكي عن تطلع البلدين إلى توطيد الشراكة في المجالات السياسية والمتعددة الأطراف، مع أهمية تكثيف الزيارات الثنائية بين البلدين بهدف تنسيق الجهود المشتركة في كل ما يخدم مصالح البلدين.

وتناولت جلسة المباحثات الجهود الحثيثة للبلدين في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، ومنع انتشار السلاح المهدد لاستقرار الشعوب والدول في جميع أنحاء العالم.

كما ناقش اللقاء جهود البلدين في مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة ونبذ العنف بأشكالها وصوره كافة، فيما استعرض اللقاء أوجه التنسيق المشترك في هذا الشأن.

وناقشت جلسة المباحثات فرص تعزيز الاستثمارات البينية في العديد من القطاعات، وخاصة في ضوء رؤية المملكة 2030، كما تطرقت جلسة المباحثات لجهود البلدين في استقرار أسواق الطاقة، ومكافحة التغير المناخي وخاصة إعلان سمو ولي العهد عن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية هيثم بن حسن المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية يلتقي بنائب رئيس مجلس الوزراء وبوزير الدفاع في جمهورية الأرجنتين

وزير الخارجية يلتقي بنائب رئيس مجلس الوزراء وبوزير الدفاع في جمهورية الأرجنتين
سمو وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب الأرجنتيني

سمو وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب الأرجنتيني
الخريجي يلتقي بسكرتير الدولة للشؤون الدولية والاستراتيجية الدبلوماسية بوزارة الخارجية الرومانية

الخريجي يلتقي بسكرتير الدولة للشؤون الدولية والاستراتيجية الدبلوماسية بوزارة الخارجية الرومانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*