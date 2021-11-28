وزير الخارجية يبحث مع نظيره المكسيكي فرص تعزيز الاستثمارات (صور)

المناطق ـ واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية مارسيلو إبرارد، ومعالي وزيرة الطاقة المكسيكية روسيو نالي، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى العاصمة مكسيكو سيتي.

وفي بداية اللقاء عبر سمو وزير الخارجية عن سعادته لزيارة المكسيك، فيما رحب معالي وزير الخارجية المكسيكي بزيارة سموه، مؤكداً أهمية الزيارة في مايخص تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات.

عقب ذلك، عقدت جلسة مباحثات جرى خلالها استعراض العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة المكسيكية وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المختلفة.

وأعرب سمو وزير الخارجية ومعالي وزير الخارجية المكسيكي عن تطلع البلدين إلى توطيد الشراكة في المجالات السياسية والمتعددة الأطراف، مع أهمية تكثيف الزيارات الثنائية بين البلدين بهدف تنسيق الجهود المشتركة في كل ما يخدم مصالح البلدين.

وتناولت جلسة المباحثات الجهود الحثيثة للبلدين في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، ومنع انتشار السلاح المهدد لاستقرار الشعوب والدول في جميع أنحاء العالم.

كما ناقش اللقاء جهود البلدين في مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة ونبذ العنف بأشكالها وصوره كافة، فيما استعرض اللقاء أوجه التنسيق المشترك في هذا الشأن.

وناقشت جلسة المباحثات فرص تعزيز الاستثمارات البينية في العديد من القطاعات، وخاصة في ضوء رؤية المملكة 2030، كما تطرقت جلسة المباحثات لجهود البلدين في استقرار أسواق الطاقة، ومكافحة التغير المناخي وخاصة إعلان سمو ولي العهد عن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية هيثم بن حسن المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.