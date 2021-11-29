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33 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في 8 دول بالاتحاد الأوروبي

33 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في 8 دول بالاتحاد الأوروبي
https://almnatiq.net/?p=1075972
المناطق_متابعات

كشف المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها اليوم الاثنين عن أنه تم الإبلاغ عن 33 حالة إصابة مؤكدة بمتحور كورونا الجديد (أوميكرون) من قبل ثماني دول في الاتحاد الأوروبي هي النمسا وبلجيكا والتشيك والدنمارك وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال.

وقال المركز في بيان إنه تم الإبلاغ عن عدد من الحالات المحتملة من جميع أنحاء القارة لكنها لا تزال قيد التحقيق.

وأوضح أن جميع الحالات المؤكدة تعود الى أشخاص كانوا قد سافروا إلى دول افريقية حيث قام البعض برحلات متصلة في وجهات أخرى بين أفريقيا وأوروبا.

وأفاد بأن جميع الحالات التي توافرت عنها معلومات جاءت دون أعراض أو كانت خطورتها خفيفة مضيفا أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات خطيرة ولا وفيات بين هذه الحالات حتى الآن.

وحتى الآن تم الإبلاغ عن حالات في بعض المناطق خارج الاتحاد الأوروبي منها استراليا وكندا ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ودول جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة.

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