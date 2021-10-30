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الأمير عبد الرحمن بن مساعد يرد على تصريحات “ميشال عون”

الأمير عبد الرحمن بن مساعد يرد على تصريحات “ميشال عون”
https://almnatiq.net/?p=1075975
المناطق ـ متابعات

رد الأمير عبد الرحمن بن مساعد، مساء اليوم الإثنين، على تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون، التي قال فيها إنه وجهت له إساءات من قبل صحفيين بالمملكة.

 

وكتب الأمير عبد الرحمن على حسابه في تويتر: “الصحفي ليس مسؤولًا حكوميًا ورأيه يمثله ولا يمثل الدولة فإن كان هذا من باب المقارنة فالمقارنة لا تصح فمن أساء للسعودية وزراء لبنانيون (شربل ، قرداحي – كرر الإساءة في تبريره لها في مؤتمره كوزير-).

 

وأضاف: أما عن إساءات الصحفيين اللبنانيين للمملكة وشتائمهم فسل الميادين والمنار وجريدة الأخبار.

 

وكان عون قد صرح في مؤتمر صحفي أنه تعرض للإهانة من قبل صحفي سعودي على الهواء ولم يتخذ بحقه أي إجراء.

 

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه أنه لم يطلب من أحد الاستقالة، وأن قرداحي سيتصرف على أساس الأفضل للبنان، على حد وصفه.

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