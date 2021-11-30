الكرة الذهبية.. ليفاندوفسكي يحصد جائزة أفضل مهاجم لعام 2021

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حصد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني جائزة أفضل مهاجم لعام 2021 خلال حفل الكرة الذهبية الذي انطلق قبل قليل.

وخلال الحفل تسليم الجائزة لأفضل لاعب بالعالم بداخل مدينة السحر والجمال “باريس” على مسرح شاتيليه بالعاصمة الفرنسية، بحضور أساطير الكرة العالمية.

وجائزة أفضل مهاجم هي جائزة حديثة أعلنت عنها صحيفة “فرانس فوتبول” اليوم، مع جائزة أفضل نادي في العام.

وسيتم الإعلان بعد قليل عن أفضل نادي في العالم، حيث إن القائمة التي أعلنت عنها “فرانس فوتبول” شهدت تواجد 30 لاعبًا، على رأسهم محمد صلاح جناح فريق ليفربول، إضافة إلى مرشحين بارزين للفوز بالجائزة وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الإيطالي جورجينيو، الفرنسي كريم بنزيما.