تعرف على ترتيب اللاعبين في جائزة الكرة الذهبية لعام 2021

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أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية عن ترتيب اللاعبين في جائزة الكرة الذهبية لعام 2021، قبل الإعلان الرسمي عن الفائز بالجائزة كأفضل لاعب في العالم.

وتُقدم جائزة الكرة الذهبية عن طريق مجلة “فرانس فوتبول” في كل عام، وقبل الحفل بأسابيع تقوم بالإعلان عن قائمة للمرشحين.

يقوم بالتصويت على الكرة الذهبية عدد من الصحفيين يقدر عددهم بـ173 صحفيا من جميع دول العالم، وهو ما يعطي للجائزة أهمية ومصداقية أكبر لدى المتابعين.

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يختار كل صحفي قائمة للأفضل من وجهة نظره مكونة من 5 لاعبين، يحصل الأول على 6 نقاط والثاني على 4 والثالث على 3 والرابع على نقطتين والخامس على نقطة واحدة.

ترتيب الكرة الذهبية 2021

وفيما يلي نستعرض ترتيب اللاعبين في جائزة الكرة الذهبية لعام 2021.

29 – لوكا مودريتش (ريال مدريد – منتخب كرواتيا)

29 – سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي – منتخب إسبانيا)

26 – نيكولو باريلا (إنتر ميلان – منتخب إيطاليا)

26 – روبين دياز (مانشستر سيتي – منتخب البرتغال)

26 – جيرارد مورينو (فياريال – منتخب إسبانيا)

25 – فيل فودين (مانشستر سيتي – منتخب إنجلترا)

24 – بيدري (برشلونة – منتخب إسبانيا)

23- هاري كين (توتنهام – منتخب إنجلترا)

21 – برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد – منتخب البرتغال)

21 – لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان – منتخب الأرجنتين)

20 – رياض محرز (مانشستر سيتي – منتخب الجزائر)

19 – ماسون ماونت (تشيلسي – منتخب إنجلترا)

18 – سيمون ماير (ميلان – منتخب الدنمارك)

17 – لويس سواريز (أتلتيكو مدريد – منتخب أوروجواي)

16 – نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان – منتخب البرازيل)

15 – رحيم سترلينج (مانشستر سيتي – منتخب إنجلترا)

14 – ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس – منتخب إيطاليا)

13 – جورجيو كيليني (يوفنتوس – منتخب إيطاليا)

12 – روميلو لوكاكو (تشيلسي – منتخب بلجيكا)

11 – إيرلينج هالاند (بروسيا دورتموند – منتخب النرويج)