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الكرة الذهبية 2021.. محمد صلاح سابع أفضل لاعب في العالم

الكرة الذهبية 2021.. محمد صلاح سابع أفضل لاعب في العالم
محمد صلاح
https://almnatiq.net/?p=1076002
المناطق ـ متابعات

احتل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي المركز السابع في جائزة الكرة الذهبية “البالون دور” لعام 2021 المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول”.

 

وتصدر “مو صلاح” ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، كما جاء وصيفاً في ترتيب الهدافين الموسم المنقضي بعد هاري كين بفارق هدف وحيد.

 

وبالنظر إلى مراحل تطور منافسة محمد صلاح على الجائزة، نجد أن الفرعون المصري تدرج بشكل تصاعدي تجاه الجائزة، حيث ظهر محمد صلاح عام 2018 بقائمة المرشحين للفوز بالجائزة وكانت بداية تألقه مع ليفربول وحقق معه إنجازات كبيرة، وتألق وتوهج بشكل منقطع النظير واحتل المركز السادس بين كل اللاعبين، وحصل على 188 نقطة.

 

وفي عام 2019 احتل محمد صلاح المركز الخامس بين قائمة أفضل لاعبي العالم في إنجاز تاريخي وغير مسبوق لكل العرب، إذ يعد أول لاعب في تاريخ العرب يحصل على المركز الخامس، وفى هذا العام حصل الفرعون المصري على 178 نقطة، وفي العام الماضي 2020، تم إلغاء جائزة الكرة الذهبية، بسبب جائحة كورونا.

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