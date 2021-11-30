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عاجل| ليونيل ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة السابعة
ليونيل ميسي
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المناطق ـ متابعات

توجّ الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم هجوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2021، وذلك للمرة السابعة في تاريخه.

 

وفاز “ليونيل ميسي” بلقب كأس ملك إسبانيا وهداف الدوري الإسباني،  في الموسم الماضي رفقة برشلونة.

 

وتفوق ميسي على منافسه البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، مُهاجم فريق بايرن ميونخ، والذي جاء في المرتبة الثانية.

 

ميسي ساهم في 52 هدفًا خلال 47 مباراة، حيث سجّل 38 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة بمُختلف المسابقات.

 

على المستوى الدولي ـ شارك أفضل لاعب في العالم ـ رفقة منتخب الأرجنتين، في مسابقة كوبا أمريكا، وساهم في حصول التانجو على كوبا أمريكا 2021، وسجّل أربعة أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

 

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