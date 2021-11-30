المنتخب السعودي يرفع استعداده لمواجهة الأردن في كأس العرب فيفا 2021

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واصل المنتخب السعودي اليوم تدريباته في الدوحة، استعداداً لمواجهة منتخب الأردن يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العرب فيفا قطر 2021.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على “ملعب نادي الخريطيات الرياضي”، تحت إشراف المدير الفني “لورينت بونادي”، وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، قبل أن يجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، انتظم الثنائي عبدالله الحمدان ومحمد القحطاني في معسكر الأخضر بعد انتهاء مشاركتهما مع ناديهما في الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشارك الثنائي في الحصة التدريبية برفقة زملائهم.

من جهة أخرى، يختتم الأخضر غدًا استعداداته بحصة تدريبية عند السابعة والنصف مساءً في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

ويعقد المدير الفني للمنتخب الوطني “لورينت بونادي” اليوم الثلاثاء عند الساعة الخامسة والنصف مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات بمركز الإعلام الرئيس، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب الأردن.