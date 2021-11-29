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بيدري أفضل لاعب شاب في العالم 2021

بيدري أفضل لاعب شاب في العالم 2021

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بيدري أفضل لاعب شاب في العالم 2021

بيدري أفضل لاعب شاب في العالم 2021
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المناطق ـ متابعات

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الشهيرة منذ قليل، اسم  الفائزة بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم لعام 2021.

 

وتنافس 10 لاعبين شباب على الجائزة، هم ماسون جرينوود (مانشستر يونايتد)، بوكايو ساكا (آرسنال)، بيدري (برشلونة)، جيريمي دوكو (رين)، ريان جرافنبرخ (أياكس)، جمال موسيالا (بايرن ميونخ)،  فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)، جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند)، جيوفاني رينا (بوروسيا دورتموند) ونونو مينديز (باريس سان جيرمان).

 

وأقامت مجلة “فرانس فوتبول” حفل ضخم مساء اليوم في باريس للإعلان عن جوائز عام 2021.

 

وحصل بيدري لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا على جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم للعام الحالي 2021.

 

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