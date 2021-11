ليفربول يعلق على فوز صلاح بالمركز السابع في حفل الكرة الذهبية 2021

المناطق ـ متابعات

وجه نادي ليفربول الإنجليزي رسالة إلى الفرعون المصري محمد صلاح بعد الإعلان عن ترتيبه في سباق المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، لعام 2021.

وأقامت مجلة “فرانس فوتبول” الشهيرة ، مساء اليوم، حفلا ضخما في العاصمة الفرنسية باريس للإعلان عن جوائز العام.

وتنافس محمد صلاح مع 29 لاعبًا على جائزة الكرة الذهبية لعام 2021، حيث احتل المركز السابع.

وكتب الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع “تويتر” رسالة لـ صلاح، قال فيها: “نحن جميعًا فخورون بك، مو”.

على جانب آخر من المقرر أن يلتقي ليفربول مساء الأربعاء المقبل مع إيفرتون في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي على ملعب جوديسون بارك.

.@MoSalah is ranked seventh in the 2021 #ballondor ⚽️

We’re all proud of you, Mo 💪 pic.twitter.com/wURnSDwTjS

— Liverpool FC (@LFC) November 29, 2021