أخضر الناشئين يفتتح معسكر الدمام استعداداً لغرب آسيا

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افتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا اليوم ، معسكره الإعدادي بمدينة الدمام، المقام استعدادًا لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021، التي تستضيفها المنطقة الشرقية خلال الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر.

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، وبدأت بتطبيقهم لتمارين الاستلام والتسليم، ثم الاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك مناورة على ملعب مصغّر.

الجدير بالذكر، أن “الأخضر” حامل لقب بطولة غرب آسيا للناشئين، يأتي على رأس المجموعة الأولى في هذه النسخة، مع منتخبي العراق ولبنان.