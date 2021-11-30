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أخضر الصالات يقيم معسكراً في مصر بداية ديسمبر

أخضر الصالات يقيم معسكراً في مصر بداية ديسمبر
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المناطق_واس

يقيم المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، معسكرًا تدريبيًا خارجيًا في جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر المقبل، تحضيرًا واستعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية المقبلة.
وكان المدير الفني للمنتخب أندرو بلازا، أعلن قائمة اللاعبين المختارين للالتحاق بالمعسكر البالغ عددهم 17 لاعبًا وهم : أسعد السعد، عبدالله الشمري، حمود الدهان، فهد الرديني، منصور الزهراني، عبدالإله العتيبي، محسن فقيهي، عمر الدبل، سلطان الدحيم، فيصل السلطان، إبراهيم العسيري، معاذ العسيري، نواف العروان، عبدالرحمن الملا، فرحان الأسمري، صالح مرعي، عبدالله مغربي.
هذا وتقرر أن تغادر البعثة إلى جمهورية مصر العربية، يوم الأربعاء المقبل عن طريق مطار الملك فهد الدولي بالدمام، بعد أن يُجري كافة أعضاء البعثة فحص (PCR)، ضمن الشروط والبروتوكولات الطبية التي فرضتها الجهات المختصة في مصر على كافة القادمين إليها.

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