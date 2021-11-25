احدث الأخبار

وفاة ٧ أشخاص وإصابة ٣٩ بالتسمم بعد أكل لحوم سلحفاة بزنجبار
أبرز المواد
 مديرية حرس الحدود تعلن حاجتها لـ 30 تخصصا وظيفيا
أبرز المواد
 هل تتسبب مزيلات العرق في الإصابة بسرطان الثدي؟.. الصحة تجيب
أبرز المواد
 “متحدث التجارة” يوضح طريقة التحقق من صحة تراخيص التخفيضات إلكترونياً
أبرز المواد
 سامي الجابر يتمنى التوفيق للهلال في مونديال الأندية
أبرز المواد
 نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد أن تمويل التنمية المستدامة بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى
أبرز المواد
 جامعة الإمام : اختبارات الفصل الدراسي الأول حضورية
أبرز المواد
 أخضر الصالات يقيم معسكراً في مصر بداية ديسمبر
أبرز المواد
 المملكة تدين انتهاك رئيس الكيان الإسرائيلي لحرمة المسجد الإبراهيمي
أبرز المواد
 أخضر الناشئين يفتتح معسكر الدمام استعداداً لغرب آسيا
أبرز المواد
 ليفربول يعلق على فوز صلاح بالمركز السابع في حفل الكرة الذهبية 2021
أبرز المواد
 بيدري أفضل لاعب شاب في العالم 2021
أبرز المواد
عاجل

المملكة تدين انتهاك رئيس الكيان الإسرائيلي لحرمة المسجد الإبراهيمي

وفاة ٧ أشخاص وإصابة ٣٩ بالتسمم بعد أكل لحوم سلحفاة بزنجبار

وفاة ٧ أشخاص وإصابة ٣٩ بالتسمم بعد أكل لحوم سلحفاة بزنجبار

أبرز المواد
مديرية حرس الحدود تعلن حاجتها لـ 30 تخصصا وظيفيا

مديرية حرس الحدود تعلن حاجتها لـ 30 تخصصا وظيفيا

أبرز المواد
هل تتسبب مزيلات العرق في الإصابة بسرطان الثدي؟.. الصحة تجيب

هل تتسبب مزيلات العرق في الإصابة بسرطان الثدي؟.. الصحة تجيب

أبرز المواد
“متحدث التجارة” يوضح طريقة التحقق من صحة تراخيص التخفيضات إلكترونياً

“متحدث التجارة” يوضح طريقة التحقق من صحة تراخيص التخفيضات إلكترونياً

أبرز المواد

جامعة الإمام : اختبارات الفصل الدراسي الأول حضورية

جامعة الإمام : اختبارات الفصل الدراسي الأول حضورية
https://almnatiq.net/?p=1076042
المناطق_الرياض

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1443هـ ، لطلاب وطالبات الجامعة المنتظمين، وكذلك طلاب وطالبات الانتساب المطور، ستكون حضورية، وذلك إنفاذًا لتعليمات وتوجيهات وزارة التعليم بضرورة أن تكون الاختبارات حضورية.

وأوضحت الجامعة أن الاختبارات دائما تعقد حضورية، بينما أجريت خلال جائحة كورونا عن بعد ، مثل بقية المؤسسات التعليمية.

وأوضحت أن تغيير المراكز لطلاب وطالبات الانتساب المطور متاح عن طريق البلاغات في الموقع الإلكتروني لعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، مشيرةً إلى أن حذف الفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات الانتساب المطور لمن رغب متاح إلى الساعة الثانية عشرة ليلًا من يوم الجمعة القادم 28/ 4/ 1443هـ الموافق 3/ 12/ 2021م.

روابط ذات صلة

تنبيه هام من التعليم بشأن نتائج الاختبارات ورفعها على نظام نور

تنبيه هام من التعليم بشأن نتائج الاختبارات ورفعها على نظام نور
التعليم توجه بحصر أسماء البالغين سن التقاعد.. وتكشف حالة وحيدة للاستثناء من القرار

التعليم توجه بحصر أسماء البالغين سن التقاعد.. وتكشف حالة وحيدة للاستثناء من القرار
العرفج يقدم 4 ملاحظات على قرار ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية (فيديو)

العرفج يقدم 4 ملاحظات على قرار ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*