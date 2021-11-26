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نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد أن تمويل التنمية المستدامة بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى

نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد أن تمويل التنمية المستدامة بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى
epa07398827 UN Deputy Secretary-General, Amina J.Mohammed, speaks during the presentation ceremony of the Sustainable Development Advisory Council at the Palace of La Moncloa in Madrid, Spain, 26 February 2019. Mohammed is on a visit to Spain aimed at boosting the UN Agenda for Sustainable Development. EPA-EFE/Ballesteros
https://almnatiq.net/?p=1076048
المناطق_واس

أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، أن تأمين التمويل اللازم للتنمية المستدامة من خلال إشراك العديد من الجهات الفاعلة من مختلف القطاعات أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، في خضم “عجز الثقة” المتزايد بين من يملكون ومن لا يملكون.

وحثت في كلمتها خلال قمة “بناء الجسور” بشأن التمويل المستدام المنعقدة في جنيف الليلة، جميع الحاضرين من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني على بذل المزيد من الجهد للمضي قدماً في وضع إطار عمل استثماري مشترك لتحسين حياة الناس في كل مكان.

وقالت: نحن بحاجة إلى مزيد من الطموح والعمل والإلحاح في تنفيذ خطة عام 2030 واتفاق باريس، ونحن بالتأكيد بحاجة إلى المزيد من الموارد المالية والاستثمارات.

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