مديرية حرس الحدود تعلن حاجتها لـ 30 تخصصا وظيفيا

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أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود، دعوتها الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الصحيين الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة.

و بلغ إجمالي عدد الوظائف الصحية المشمولة بهذا الإعلان (30) وظيفة شاغرة للرجال، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

أماكن العمل:

– البطحاء.

– جازان.

– الجوف.

– ظهران الجنوب.

– ابها.

– نجران.

– عرعر.

– تبوك.

– القريات.

– الرياض.

– الدمام.

– الطوال.

الوظــائف:

– أخصائي إسعاف وطب طوارئ.

– أخصائي مختبر.

– صيدلي.

– طبيب مقيم.

– فني اسعاف وطوارئ.

– فني تمريض.

– فني صيدلي.

– مساعد صيدلي.

* لمعرفة التفاصيل:

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موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1443/04/25هـ الموافق 2021/11/30م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/04/27هـ الموافق 2021/12/02م.