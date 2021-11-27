مديرية حرس الحدود تعلن حاجتها لـ 30 تخصصا وظيفيا

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود، دعوتها الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الصحيين الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة.
و بلغ إجمالي عدد الوظائف الصحية المشمولة بهذا الإعلان (30) وظيفة شاغرة للرجال، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أماكن العمل:
– البطحاء.
– جازان.
– الجوف.
– ظهران الجنوب.
– ابها.
– نجران.
– عرعر.
– تبوك.
– القريات.
– الرياض.
– الدمام.
– الطوال.
الوظــائف:
– أخصائي إسعاف وطب طوارئ.
– أخصائي مختبر.
– صيدلي.
– طبيب مقيم.
– فني اسعاف وطوارئ.
– فني تمريض.
– فني صيدلي.
– مساعد صيدلي.
* لمعرفة التفاصيل:
(اضغط هنــا).
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1443/04/25هـ الموافق 2021/11/30م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/04/27هـ الموافق 2021/12/02م.
التعليقات (٠) اضف تعليق