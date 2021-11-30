وفاة ٧ أشخاص وإصابة ٣٩ بالتسمم بعد أكل لحوم سلحفاة بزنجبار

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لقى ٧ أشخاص، بينهم طفل في الثالثة من العمر، مصرعهم في جزيرة بيمبا التنزانية بعد تناول لحوم السلاحف السامة، ولا يزال ثلاثة آخرون مصابين بالتسمم في المستشفى يتلقون العلاج.

يعتبر لحم السلاحف طعامًا شائعًا بين السكان الذين يعيشون في جزر تنزانيا والمناطق الساحلية، لكن السلطات حظرت الآن استهلاك السلاحف في المنطقة.

زفي حالات نادرة، يمكن أن يكون لحم السلاحف سامًا بسبب نوع من التسمم الغذائي يعرف باسم التسمم الكلوني، وسببه الدقيق غير معروف ولكن يعتقد أنه مرتبط بالطحالب السامة التي تأكلها السلاحف، وفقًا لمؤسسة Turtle Foundation الخيرية.

قال قائد الشرطة المحلية جمعة سعيد حميس في تصريحات صحفية: إن خمس عائلات على الأقل في بيمبا، وهي جزء من جزر زنجبار شبه المستقلة، أكلت لحم السلاحف يوم الخميس الماضي.

تم الشعور بألام وإعياء من أكلي وجبات من لحوم السلاحف لأول مرة في اليوم التالي وكان الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات هو أول من يموت.

وتوفي اثنان آخران في تلك الليلة ثم توفي أربعة آخرون يوم أمس الأحد.

ونُقل 38 شخصًا آخر إلى المستشفى د، لكن معظمهم غادروا المستشفى ويقال إن الثلاثة الباقين في حالة مستقرة.

وفي رسالة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر، أرسل رئيس زنجبار حسين مويني تعازيه للأسر المتضررة.

قالت مؤسسة “Turtle Foundation” إن التسمم يمكن أن يكون له أسوأ تأثير على الأطفال وكبار السن، على الرغم من أن البالغين الأصحاء يمكن أن يصابوا وتحدث مضاعفات أيضًا.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في ذلك الوقت أن 19 شخصا، بينهم تسعة أطفال، لقوا حتفهم في مارس في مدغشقر بعد تناول لحوم السلاحف.

كما تم الإبلاغ عن حالات في إندونيسيا وميكرونيزيا وجزر المحيط الهندي في الهند.