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مدرب الجزيرة عن مواجهة الهلال: سنقابل الهلال في مباراة صعبة للغاية

مدرب الجزيرة عن مواجهة الهلال: سنقابل الهلال في مباراة صعبة للغاية
https://almnatiq.net/?p=1076067
المناطق_الرياض

أكد الهولندي مارسيال كايزر، المدير الفني لنادي الجزيرة، أن وقوع صاحب الضيافة في طريق الهلال خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، أمر يُعقّد من موقف الفريق الإماراتي في البطولة، خاصة أن الزعيم يعيش نشوة حصد لقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه.

 

وأسفرت القرعة التي جرت، قبل قليل، عن ترقب الهلال صدامًا قويًا في الدور ربع النهائي، أمام الفائز من الدوري التمهيدي بين أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوس، وفريق الجزيرة، بطل الدوري الإماراتي، على أن يلتقي الفائز مع العملاق الإنجليزي تشلسي، بطل أوروبا.

وأوضح مارسيال كايزر، في تصريحات صحفية على هامش حفل القرعة التي جرت في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمدينة زيوريخ السويسرية: «في حال تأهل الجزيرة إلى الدور ربع النهائي، سيقابل الهلال في مباراة صعبة للغاية».

واعترف المدرب الهولندي أنه الهلال يعد أحد أقوى الفرق في القارة الصفراء، وهو ما برهن عليه الأسبوع الفائت، عبر التتويج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، للمرة الرابعة في تاريخه، وهو ما يجعل الأمر صعبًا للغاية في مونديال الأندية.

ووضعت القرعة الفريق المصري في مواجهة صعبة أمام مونتيري المكسيكي، بطل كونكاكاف، على أن يلتقي الفائز مع بالميراس البرازيلي، الذي احتكر لقب كأس كوبا ليبرتادوريس للعام الثاني تواليًا، بعد الفوز، أمس الأول، على مواطنه فلامنجو.

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