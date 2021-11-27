الجوازات: قرار تمديد التأشيرات يشمل الدول التي تم تعليق القدوم منها

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن قرار تمديد التأشيرات يشمل الدول التي تم تعليق القدوم منها، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «تأشيرة زيارة محصنة جرعتين داخل المملكة ثم سافرت إلى مصر هل يشملها التمديد؟».
ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «التمديد يشمل الدول التي تم تعليق القدوم منها وهي: «البرازيل، إندونيسيا، باكستان، تركيا، لبان، مصر، الهند، إثيوبيا، فيتنام، أفغانستان، جنوب إفريقيا، زيمبابواي، نامبيا، موزمبيق، بوتسوانا، ليسوتو، إسواتيني».
وكانت المديرية العامة للجوازات، قد بدأت بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 28 / 6 / 1443هـ الموافق 31 / 1 / 2022م.
التعليقات (٠) اضف تعليق