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بطاطس قادرة على مقاومة الحرارة المرتفعة

بطاطس قادرة على مقاومة الحرارة المرتفعة
https://almnatiq.net/?p=1076075
المناطق_الرياض

يحاول باحثون في جامعة مين الأمريكية إنتاج نوع من البطاطس يمكنه تحمل درجات الحرارة المرتفعة في ظل التوقعات بحدوث تغير في المناخ، إذ غالباً ما تؤدي درجات الحرارة المرتفعة وامتداد مواسم النمو لمشكلات في الجودة وإلى أمراض.

وأوضح أستاذ بيئة المحاصيل وإدارتها، غريغوري بورتر، لصحيفة «بانجور ديلي نيوز»، أن التنبؤات الخاصة بتغير المناخ تتمثل في هطول أمطار غزيرة، في وقت لا يمكن للبطاطس تحمّل الفيضانات أو ظروف المناخ الرطبة، فإذا ما أراد المزارعون الاستمرار في إنتاج البطاطس في ولاية مين، سيتعين عليهم أن يكونوا قادرين على إنتاج أصناف يمكنها مقاومة التغيير.

وأخيراً، ذكر موقع «تيك تايمز» المتخصص في الابتكارات التكنولوجية أن تلك الولاية نجحت في محصول البطاطس بفضل نجاح بطاطس «كاريبو روست» التي طوره باحثو جامعة مين، والذي يعمل بشكل جيد في ظل ظروف الأرض الجافة.

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