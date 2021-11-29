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أول تعليق من الرئيس الأمريكي بعد ظهور المتحور “أوميكرون”

أول تعليق من الرئيس الأمريكي بعد ظهور المتحور “أوميكرون”
https://almnatiq.net/?p=1076079
المناطق_وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إن بلاده ستحارب متحور أوميكرون الجديد بالعلم والسرعة.

وذكر بايدن أنه اتخذ خطوات سريعة للحد من السفر من جنوب إفريقيا، مضيفًا أن «هذا المتحور الجديد أو هذا الخطر الجديد علينا أن نواجهه كما واجهنا المتحورات السابقة».

وتابع: «هذا المتحور مثير للقلق وليس مثيرا للاضطراب.. سنحاربه بالعلم والسرعة وسنتعامل معه بالسرعة وليس الفوضى».

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تتوفر على «أفضل اللقاحات في العالم وأفضل الأدوية وأفضل العلماء.. ونتعلم أكثر يوما بعد يوم».

كما دعا بايدن الأمريكيين إلى ضرورة تلقي اللقاحات المعززة لمواجهة المتحور الجديد، مضيفا: «إذا كانت أعماركم فوق 18 عاما فاذهبوا اليوم لتلقي الجرعات المعززة، فهي ضرورية، لا تترددوا، لقد حان الوقت لفعل ذلك».

ثم عاد ليقول إن إدارته «لا تؤمن أن هناك إجراءات إضافية قد نحتاج اللجوء إليها لمواجهة المتحور الجديد».

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