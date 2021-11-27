طفل مصري ينجو بأعجوبة من الموت دهسا(فيديو)

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وثقت كاميرا مراقبة في أحد شوارع محافظة أسيوط (جنوبي مصر)، حادث مروع لصدم مركبة طفل في الشارع ومرورها على جسده، قبل أن يتدخل المارة لتنبيه قائد المركبة وسحب الطفل من تحت عجلاتها.

واظهر الفيديو دهس المركبة للطفل، وسقوطه تحت عجلاتها، وكادت السيارة أن تمر فوق جسد الطفل بالكامل لولا توقّف قائدها بعد تنبيه المارة له وصراخهم.

وانتشل الأهالي الطفل من تحت السيارة، وتبيّن إصابته بكسور خطيرة. وعقب نقله إلى المستشفى الجامعي بأسيوط، اكتشف الأطباء إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي في البطن، وحالته الصحية خطرة.

وتمكنت السلطات من القبض على قائد السيارة فيما أخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وأثارت الواقعة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن قائد السيارة كيف له أن يصدم طفلًا بهذا الشكل دون أن يدري.