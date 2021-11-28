عاجل

المملكة تدين انتهاك رئيس الكيان الإسرائيلي لحرمة المسجد الإبراهيمي

ناسا: مرور كويكب ضخم عبر المسار المداري للأرض

ناسا: مرور كويكب ضخم عبر المسار المداري للأرض

أبرز المواد
طقس الثلاثاء.. ضباب ورياح نشطة وسماء غائمة على 7 مناطق

طقس الثلاثاء.. ضباب ورياح نشطة وسماء غائمة على 7 مناطق

أبرز المواد
بطاطس قادرة على مقاومة الحرارة المرتفعة

بطاطس قادرة على مقاومة الحرارة المرتفعة

أبرز المواد
طفل مصري ينجو بأعجوبة من الموت دهسا(فيديو)

طفل مصري ينجو بأعجوبة من الموت دهسا(فيديو)

أبرز المواد

طقس الثلاثاء.. ضباب ورياح نشطة وسماء غائمة على 7 مناطق

طقس الثلاثاء.. ضباب ورياح نشطة وسماء غائمة على 7 مناطق
https://almnatiq.net/?p=1076090
المناطق_الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، عسير وجازان.

في حين تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

كما تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصةً الجنوبية منها كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية شرقية الى شمالية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول جنوبية غربية إلى غربية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 12-32 كم / ساعة، وارتفاع الموج
نصف متر الى متر، وحالة البحر خفيف الموج .

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

“الأرصاد”: أمطار رعدية ممطرة على منطقة الباحة

“الأرصاد”: أمطار رعدية ممطرة على منطقة الباحة
“الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان

“الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان
حالة الطقس: أمطار وضباب في مكة والباحة وعسير وجازان

حالة الطقس: أمطار وضباب في مكة والباحة وعسير وجازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*