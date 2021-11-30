محمد صلاح يُتوج بجائزة القدم الذهبية كأفضل لاعب في العالم

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تُوج النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة القدم الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2021 فوق سن الـ 28.

وتم تسريب مقاطع فيديو لـ محمد صلاح أثناء تكريمه لفوزه بالجائزة، في نفس اليوم الذي خسر فيه جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث تسلمت عنه زوجته الجائزة.

وأصبح محمد صلاح ثالث لاعب أفريقي يُتوج بالجائزة بعد الإيفواري ديديه دروجبا والكاميروني صامويل إيتو.

وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن فوز محمد صلاح بالجائزة في وقت لاحق، على أن يتم نشر مقابلة مع لاعب ليفربول

يذكر أن محمد صلاح احتل المركز السابع في ترتيب المتنافسين للفوز بجائزة الكرة الذهبية والتي تُوج بها ميسي كما ذكرنا.