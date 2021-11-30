احدث الأخبار

اكتشاف حطام سفينة و35 طائرة غارقة في مثلث برمودا
أبرز المواد
 التحالف: استهدفنا موقعًا سريًا لخبراء الحرس الثوري الإيراني داخل صنعاء
أبرز المواد
 الأردن تدين اقتحام رئيس الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي
أبرز المواد
 رئيس الاحتياطي الفدرالي يحذر من أن أوميكرون تشكل مخاطر على الاقتصاد الأميركي
أبرز المواد
 السفير المعلمي : المملكة سعت على مدار أربعين عامًا لتكون منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل
أبرز المواد
 وزير الخارجية يلتقي رئيسة مجلس الشيوخ المكسيكي
أبرز المواد
 محمد صلاح يُتوج بجائزة القدم الذهبية كأفضل لاعب في العالم
أبرز المواد
 ناسا: مرور كويكب ضخم عبر المسار المداري للأرض
أبرز المواد
 طقس الثلاثاء.. ضباب ورياح نشطة وسماء غائمة على 7 مناطق
أبرز المواد
 بطاطس قادرة على مقاومة الحرارة المرتفعة
أبرز المواد
 طفل مصري ينجو بأعجوبة من الموت دهسا(فيديو)
أبرز المواد
 أول تعليق من الرئيس الأمريكي بعد ظهور المتحور “أوميكرون”
أبرز المواد
عاجل

المملكة تدين انتهاك رئيس الكيان الإسرائيلي لحرمة المسجد الإبراهيمي

اكتشاف حطام سفينة و35 طائرة غارقة في مثلث برمودا

اكتشاف حطام سفينة و35 طائرة غارقة في مثلث برمودا

أبرز المواد
التحالف: استهدفنا موقعًا سريًا لخبراء الحرس الثوري الإيراني داخل صنعاء

التحالف: استهدفنا موقعًا سريًا لخبراء الحرس الثوري الإيراني داخل صنعاء

أبرز المواد
الأردن تدين اقتحام رئيس الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي

الأردن تدين اقتحام رئيس الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي

أبرز المواد
رئيس الاحتياطي الفدرالي يحذر من أن أوميكرون تشكل مخاطر على الاقتصاد الأميركي

رئيس الاحتياطي الفدرالي يحذر من أن أوميكرون تشكل مخاطر على الاقتصاد الأميركي

أبرز المواد

محمد صلاح يُتوج بجائزة القدم الذهبية كأفضل لاعب في العالم

محمد صلاح يُتوج بجائزة القدم الذهبية كأفضل لاعب في العالم
https://almnatiq.net/?p=1076095
المناطق_متابعات

تُوج النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة القدم الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2021 فوق سن الـ 28.

وتم تسريب مقاطع فيديو لـ محمد صلاح أثناء تكريمه لفوزه بالجائزة، في نفس اليوم الذي خسر فيه جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث تسلمت عنه زوجته الجائزة.
وأصبح محمد صلاح ثالث لاعب أفريقي يُتوج بالجائزة بعد الإيفواري ديديه دروجبا والكاميروني صامويل إيتو.
وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن فوز محمد صلاح بالجائزة في وقت لاحق، على أن يتم نشر مقابلة مع لاعب ليفربول
يذكر أن محمد صلاح احتل المركز السابع في ترتيب المتنافسين للفوز بجائزة الكرة الذهبية والتي تُوج بها ميسي كما ذكرنا.

روابط ذات صلة

عاجل| ليونيل ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة السابعة

عاجل| ليونيل ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة السابعة
الكرة الذهبية 2021.. محمد صلاح سابع أفضل لاعب في العالم

الكرة الذهبية 2021.. محمد صلاح سابع أفضل لاعب في العالم
كل ما تريد معرفته عن “الكرة الذهبية” قبل ساعات من إعلان الفائز

كل ما تريد معرفته عن “الكرة الذهبية” قبل ساعات من إعلان الفائز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*